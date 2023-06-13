Lada врезалась в лошадь в ЗКО, водитель погиб

Фото: polisia.kz

Смертельное ДТП с участием лошади произошло в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 5:20 в дежурную часть ОП Казталовского района поступило сообщение, что на 18-м километре трассы Казталовка-Жанибек водитель Lada-2110 столкнулся с лошадью. 30-летний мужчина погиб на месте.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

Полицейские установили владельца лошадей. Им оказался 35-летний житель села Бирик. В отношении него составлен административный протокол по статье 408 КоАП РК - "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных".

Кроме того, в отношении владельца животных собирается материал по статье 406 КоАП РК для направления в ветеринарную инспекцию для принятия решения.