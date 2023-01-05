Квоты на приём кандасов утвердили в Казахстане на 2023 год

Фото: gov.kz

В Казахстане утвердили региональные квоты приёма кандасов и переселенцев на 2023 год. Соответствующий приказ подписала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

В соответствии с Законом РК "О миграции населения" региональная квота приёма кандасов составила 1 925 человек, на приём переселенцев — 6 727 человек.

Отметим, что за 11 месяцев 2022 года вернулись в Казахстан и получили статус кандаса 17 888 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись один миллион 105,7 тысячи этнических казахов.

Более половины кандасов (63,5 процента), прибывших в Казахстан в 2022 году, являются выходцами из Узбекистана, 9,9 процента — из России, 9,1 процента — из Туркменистана, 8,6 процента — из КНР, 4,9 процента — из Монголии и четыре процента — из других стран.