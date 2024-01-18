  • 18 Января, 19:25
  • BAIGENEWS

Курс доллара вновь упал в Казахстане

Сегодня, 18:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
103
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Курс доллара снизился по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс американской валюты упал на 1,24 тенге и составил 451,72 тенге. За месяц снижение курса составило 6,15 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 456 тенге, Алматы - 453,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 491,77 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 62,6 тенге.

Самое читаемое

Наверх