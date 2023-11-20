  • 20 Ноября, 18:05
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Куралай Нуркадилова: За границей меня встречали на самом высшем уровне

Сегодня, 16:45
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Куралай Нуркадилова: За границей меня встречали на самом высшем уровне Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45
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Гость очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz дизайнер Куралай Нуркадилова. В интервью она рассказала о своей карьере, поделилась воспоминаниями об отце Заманбеке Нуркадилове, о матери, и своем личном отношении к Макпал Жунусовой.

 

 

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