Куралай Нуркадилова: За границей меня встречали на самом высшем уровне

Гость очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz дизайнер Куралай Нуркадилова. В интервью она рассказала о своей карьере, поделилась воспоминаниями об отце Заманбеке Нуркадилове, о матери, и своем личном отношении к Макпал Жунусовой.