Куралай Нуркадилова: За границей меня встречали на самом высшем уровне
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
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Гость очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz дизайнер Куралай Нуркадилова. В интервью она рассказала о своей карьере, поделилась воспоминаниями об отце Заманбеке Нуркадилове, о матери, и своем личном отношении к Макпал Жунусовой.
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