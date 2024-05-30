Нацбанк объявил дату выпуска новых банкнот номиналом 10 тысяч тенге

Национальный банк Казахстана с 28 июня выпустит в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового дизайна, передаёт BaigeNews.kz.

Это вторая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

В массовое обращение банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.

Цвет банкнот - сине-фиолетовый.

На лицевой стороне изображены:

- ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

- артефакт – украшение в виде фигуры барса на вершине горы (Курган Иссык, 5-4 вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, снежный барс как символ бесстрашия, могущества и красоты).

На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображён барс. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:

"Щит" – символизирует защиту ценностей,

древний символ – четыре стороны света,

солярный знак в центре – символ созидательной энергии и жизни.

Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт - голова барса с грифонами в пасти (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв до н.э., ВКО, элемент украшения, символ целеустремленности и силы). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид гор Заилийского Алатау.

"Новые банкноты номиналом 10 000 тенге поступят в обращение с 28 июня и в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 10 000 тенге образца 2012 года. То есть все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года", - сообщили в Нацбанке.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трёх лет, то есть до 28 июня 2029 года. Филиалы НБК будут принимать их бессрочно.