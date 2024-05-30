Мошенники из Турции обманули покупателей авто в Казахстане на 78 млн тенге

Под председательством генпрокурора Берика Асылова прошло заседание Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам, передаёт BaigeNews.kz.

В работе приняли участие представители администрации президента, Верховного суда, руководители госорганов и другие заинтересованные лица.

На заседании отмечено, что только в прошлом году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесён ущерб на 140 миллиардов тенге.

Для обмана доверчивых граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

На онлайн площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.

"Одна из таких групп, размещая из Турции объявления на казахстанском сайте по продаже автомобилей, выманила у 52 граждан деньги в размере 78 миллионов тенге за несуществующие транспортные средства. Члены ОПГ взяты под стражу, а организатор объявлен в розыск", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также пресечена деятельность кибермошенников в Шымкенте, которые, обзванивая граждан, завладели более чем 180 миллионами тенге.

Совместно с операторами связи заблокировано свыше 44 миллионов сомнительных "зарубежных" звонков, что позволило снизить количество совершаемых мошенничеств на 30 процентов.

На базе Национального Банка готовится к запуску Анти-фрод центр, который будет блокировать сомнительные транзакции.

По итогам Координационного совета будет выработан ряд рекомендаций.

Генеральный прокурор отметил, что в целях противодействия мошенничествам необходимо обеспечить эффективное и конструктивное партнёрство всех уполномоченных органов и граждан, призвав казахстанцев не поддаваться уловкам мошенников.

За два года к уголовной ответственности привлекли порядка девяти тысяч мошенников, возмещён ущерб на 24 миллиарда тенге, арестовано имущество на 68 миллиардов тенге.