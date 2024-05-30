Ограничения движения транспорта вводят в Алматы

В департаменте полиции Алматы сообщили о возможных ограничениях на дорогах в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

В мегаполисе с 30 мая по 6 июня состоится ряд международных мероприятий.

"30-31 мая проходит заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ. ⁠2-3 июня состоится заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. ⁠5-6 июня - заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В этой связи, учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения", - сообщили в пресс-службе ДП.

Ограничения не коснутся движения общественного транспорта.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание пробок заранее корректировать маршрут.