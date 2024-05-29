Кровавая драка между водителем и доставщиками еды произошла в Алматы
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Алматинские полицейские разыскивают курьеров, которые устроили драку посреди улицы. Конфликт между водителем автомобиля и сотрудниками популярного сервиса доставки еды перерос в кровавое побоище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Курьер на мопеде якобы поцарапал бампер иномарки. Словесная перепалка между владельцем автомобиля и доставщиками еды закончилась дракой. В какой-то момент в ход якобы даже пошла арматура. Дорога оказалась залита кровью.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью виновникам может грозить от трёх до восьми лет тюрьмы.
"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мер по задержанию подозреваемых", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
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