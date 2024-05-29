Кровавая драка между водителем и доставщиками еды произошла в Алматы

Алматинские полицейские разыскивают курьеров, которые устроили драку посреди улицы. Конфликт между водителем автомобиля и сотрудниками популярного сервиса доставки еды перерос в кровавое побоище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Курьер на мопеде якобы поцарапал бампер иномарки. Словесная перепалка между владельцем автомобиля и доставщиками еды закончилась дракой. В какой-то момент в ход якобы даже пошла арматура. Дорога оказалась залита кровью.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью виновникам может грозить от трёх до восьми лет тюрьмы.