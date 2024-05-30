Министр обороны России прибыл в Алматы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алматы для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передаёт BaigeNews.kz.



В заседании спланировано участие министров обороны государств – членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации.

Также на "полях" заседания министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран - участниц ОДКБ.