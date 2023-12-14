Крупный пожар на АЗС произошёл в Алматинской области

Пожар произошёл на автозаправочной станции в селе Шелек Енбекшиказахского района. Чудом удалось избежать взрыва расположенных рядом цистерн и распространения огня на жилые дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Вызов поступил в 19:22. На место направили силы и средства ДЧС по повышенному рангу выезда, все экстренные службы взаимодействия.

Пожар ликвидировали в 21:41 на площади 80 квадратных метров.

"Оперативно принятыми мерами не допущен врыв цистерн с ГСМ и распространение огня на рядом расположенные газозаправочную станцию (на расстоянии 30 метров), минимаркет (10 метров) и жилой сектор (15 метров). Пострадал 56-летний водитель бензовоза, получивший термические ожоги средней степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказался", - уточнили в ДЧС.

Для выяснения причины на месте находятся сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознания.

В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников и восемь единиц техники ДЧС Алматинской области, пять сотрудников и две единицы техники районного отдела полиции, три работника и техника бригады скорой медицинской помощи.