Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Актобе

В Актобе полиция уничтожила крупный канал поставки наркотиков в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Актобе.

"Сотрудники полиции совместно со спецназом в ходе проведения оперативных мероприятии задержали на парковке мужчину за рулем авто марки Toyota Alphard. В ходе обыска автомобиля обнаружено и изъято 6 упаковок с веществом растительного происхождения. По результатам расследования установлено, что это препарат "марихуана" весом более 57 килограммов", - говорится в сообщении.

Далее, при обыске и проверке криминальных связей задержанного, сотрудники полиции задержали ещё одного подозреваемого. При содействии служебной собаки из его гаража изъяты 2 упаковки растительных веществ.

"По результатам расследования, конфискованным веществом являлось наркотик "марихуана" общим весом около 20 кг. Общий вес изъятых препаратов превысил 77 килограммов, что составляет более 115 000 единичных доз", - добавили в полиции.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.