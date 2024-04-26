Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области
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На территории Акмолинской области ликвидирована крупная нарколаборатория, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
"Гражданин "Х" руководствуясь инструкцией куратора, нашел для организации подпольной лаборатории частный дом, собрав все необходимые компоненты и оборудование для незаконного изготовления психотропных веществ и их аналогов. В ходе проведения обыска в указанной лаборатории обнаружены и изъяты психотропные вещества весом более 33 кг, химические жидкости весом более 31 кг, приспособления, лабораторные приборы и аналоги психотропных веществ, расфасованные в контейнеры", - говорится в сообщении.
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области гражданин "Х" осужден к 11 годам лишения свободы с конфискацией автомашины и частного дома, которые являлись предметом преступления.
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