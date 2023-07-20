Крупная авария на теплосетях в Караганде: фонтан забил из трубы у городской мечети

Фото: instagram.com/teplotranzitkaraganda

Трубу диаметром почти метр прорвало у городской мечети №1 в Караганде. Фонтан воды под давлением залил оказавшиеся рядом автомобили. Инцидент прокомментировали в ТОО "Теплотранзит Караганда", передаёт BaigeNews.kz.

В компании пояснили, что в межотопительный период проводят гидравлические испытания на тепловых сетях.

"При давлении в 14,6 кг\см2 в районе Оазис-3 образовался дефект на подающем трубопроводе диаметром 800 мм, в результате произошёл выброс сетевой воды. Участок отключили, он будет включён в план летних ремонтных работ", - сказано в релизе.

В "Теплотранзите" уточнили, что гидравлические испытания необходимы для выявления дефектных участков и предотвращения аварийных ситуаций в отопительный период.

"В период проведения испытаний возможны образования фонтанов. Просьба не оставлять транспорт вблизи тепловых сетей. При обращении сотрудников ТОО "Теплотранзит Караганда" с просьбой покинуть опасную зону, выполнять требования нужно незамедлительно, так как тепловые сети бывают не только надземными, но и под землёй", - заявили в компании.