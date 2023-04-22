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"Красивая обертка, а внутри пусто": сельская больница в Алматинской области простаивает без оборудования и врачей
В селе на 2 с половиной тысячи жителей – всего один терапевт. В Жаланаше не хватает и врачей, и лекарств. Беременные едут рожать в районный центр за 100 километров. Между тем в сельской больнице затеяли грандиозный ремонт почти на 900 миллионов, но до сих пор не закупили оборудование. Руководство уверяет, новую аппаратуру установят в конце этого месяца. А когда в медучреждении появятся специалисты, никто не знает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Единственная врачебная амбулатория в селе Жаланаш Алматинской области. Просторные палаты, новые кровати и… пустые кабинеты. В трехэтажном здании сделали капитальный ремонт почти на 900 миллионов тенге. Вот только лечить пациентов некому и нечем – не хватает врачей и нет оборудования.
"Когда эта больница была районной, до 2000-го года, жители девяти аулов приезжали сюда на лечение. А после начали говорить, что из-за сокращения численности населения больницу перенесли в Кеген. Мы остались совсем без внимания. Такой капитальный ремонт сделали, но нет ни одного аппарата. Красивая обертка, а внутри пусто", - говорит Мейирбек Турлыкожаев.
В селе на 2 с половиной тысячи жителей – один терапевт, хирург и стоматолог. Беременные женщины едут рожать в районный центр. Чтобы добраться до Кегена, им приходится преодолевать почти 100 километров на такси. Будущие мамы идут на осознанный риск, потому что в селе нет гинеколога.
"Едем в Кеген. Дорога длинная. Когда проезжаем перевал, поднимается давление. Добираемся до больницы на такси. В одну сторону 3 тысячи тенге. Сдаем анализы. Потом еще три часа ждем результаты. Бывает, два раза в месяц приходится ездить в Кегенскую больницу. Я боюсь: вдруг резко начнутся схватки и рожу прямо в машине? Ведь путь неблизкий", - жалуется местная жительница Айгуль Айтмаханова.
Местные жители говорят, даже на экстренную операцию отправляют в село Кеген. А там уж как повезет, главное – добраться живым до районной больницы.
В администрации уверяют, здесь оказывают поликлиническую помощь. На новое медицинское оборудование уже потратили больше 100 миллионов тенге. Завезут аппаратуру в конце этого месяца.
"Здесь врачебная амбулатория села Жаланаш. Здесь оказывается поликлиническая помощь в основном. Но из-за расстояния от районного центра здесь организовали соматическое отделение при Кегенской больнице. Из областного бюджета маслихата выделили нам деньги – 105 миллионов, здесь будет оборудование. У нас здесь есть все оборудование для оказания поликлинической помощи: ЭКГ-аппарат, дефибриллятор", - отмечает зам. директора Кегенской районной больницы Булбул Жанузакова.
В управлении здравоохранения Алматинской области заявляют, по закону они не могут присвоить врачебной амбулатории статус районной больницы из-за маленькой численности сельских жителей.
"Обновление медицинского оборудования не входит в проект по капитальному ремонту. В амбулатории села Жаланаш зарегистрировано 2578 пациентов. По государственным нормативам организаций здравоохранения число жителей должно достигать 30 тысяч. Поэтому мы не можем присвоить амбулатории статус районной больницы", - говорит зам. руководителя управления здравоохранения Алматинской области Ерлан Шокаев.
Сельчанам и дальше придется преодолевать длинный маршрут, рискуя жизнью на пути к спасительной медицине.
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