Костанаец отсудил у отдела ЖКХ 2 млн тенге

Житель Костаная отсудил у акимата города два миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

14 сентября прошлого года в Костанае на перекрестке улиц Баймагамбетова и Валиханова произошло ДТП, в результате которого были повреждены два автомобиля.

Костанайский городской суд установил, что ДТП произошло из-за невыполнения отделом ЖКХ требований законодательства по содержанию дорожных знаков, а именно отсутствия дорожных знаков 2.1 "Главная дорога", 2.4 "Уступи дорогу". За данное нарушение отдел ЖКХ привлечён к административной ответственности.

Суд взыскал в пользу истца более 1,7 млн тенге за восстановительный ремонт машины и более 400 тысяч тенге за утрату товарного вида авто.

Ведомство обжаловало решение суда, однако апелляционная инстанция осталась на стороне истца.