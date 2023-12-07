Количество бездомных с начала года увеличилось в Астане

Под конец декабря эта цифра может побить трехлетний рекорд. В 2020-м она только приближалась к отметке в тысячу. Причем мужчин оказавшихся в тяжелом положении почти в 10 раз больше, чем женщин. В чем причина нехорошей тенденции, и не грозит ли Астане новая волна появления бездомных, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Одной из главных точек, где еще летом собирались бродяги, был пустырь на пересечении улиц Уалиханова и Сейфуллина, недалеко от рынка "Артем". Однако их прогнали, когда началось благоустройство. Рабочие уложили брусчатку, поставили скамейки и урны. И если после окончания работ столичных бродяг еще можно было заметить неподалеку, с наступлением холодов им приходится искать новые места для жизни. Большинство, рано или поздно, попадает в городской Центр ресоциализации.

На наших глазах полицейские передали сотрудникам очередного бродягу. На него пожаловались жители Алматинского района. Говорят: жил в автобусной остановке. Во время приема сотрудники обязательно должны быть в масках и прочих средствах индивидуальной защиты. Делается это для того, чтобы максимально обезопасить себе. Очень часто у бездомных находят такие болезни, как цирроз печени, туберкулез и даже ВИЧ. Если после ряда анализов один из диагнозов подтвердится, больного госпитализируют.

"В центре у нас есть два отделения: дневное и ночное. В зимнее время, конечно, людей намного больше. Сейчас у нас порядка 150 получателей социальных услуг. К ним относятся документирование, содействие их в дом престарелых, отправка по месту жительства, воссоединение семьи даже бывает. Летом таких людей меньше, около 120. В ночлежке у нас те, кто не может снять квартиру, но все равно работает. Просто приходит выспаться", - рассказала руководитель социального отдела Центра Сауле Абсадыкова.

Причиной для проживания здесь может стать не только отсутствие дома. Одних сюда привезли дети, другие не нашли себе места освободившись из мест лишения свободы. Николай, к примеру, поссорился с женой. Три месяца жил на улице. Хотел было вернуться, только любимая обратно не пустила. Сказала, что больше не хочет делить с ним свою судьбу.

"Все из-за денег. Вначале я зарабатывал 60 тысяч тенге, жене хватало. Потом стал получать 80. Тоже все было хорошо. Ну, а после очередного повышения до 120, она почему-то сказала, что средств не хватает. Поругались по этой причине, и я ушел. Стал жить на улице".

Постоянную работу мужчина найти не может, при том, что в свое время освоил три профессии: сантехника, сварщика и маляра. Еще одна из тех, кого в Центре приютили – Ольга. Говорит, попала, сюда потеряв документы. После того как сломала ногу, не смогла получить медицинскую помощь, вот и пришлось остановиться тут. На деле же оказалось, что женщина не меняла свой паспорт с 1974 года, рассказали сотрудники учреждения. Сейчас они помогают ей получить гражданство Казахстана.

Обходя комнаты, мы заметили большое количество молодых людей. Они, говорят, сознательно выбирают путь "свободы".

"Есть такие получатели услуг, которые могут обращаться за помощью месяцами. Они оправдываются тем, что не могут найти работу, - делится руководитель социального отдела Центра Сауле Абсадыкова. – Мы их предупреждаем: если вы не исправитесь, в следующий раз – не примем. А они только и делают, что улыбаются и грозятся продолжить жить на улице.

Еще одной причиной, по которой количество бездомных растет, специалисты называют чрезмерную амбициозность некоторых людей. Ведь большинство из получателей социальных услуг – приезжие, которые отправились в столицу за новой жизнью. Только не рассчитали сил. Или разочаровались в том, что делают. Родственников здесь нет, вот и приходится просить о помощи. А у кого-то все намного прозаичнее – виноваты алкоголь и наркотики.