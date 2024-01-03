Китайский BYD официально стал крупнейшим производителем электромобилей

По итогам продаж в 4 квартале 2023 года китайский конгломерат BYD Co. официально стал крупнейшим производителем электромобилей. Американская компания Tesla осталась на второй позиции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на South China Morning Post.

1 января TESLA опубликовала свой отчет о производстве и поставках за 4 квартал 2023 года. Согласно им компания установила свой рекорд, продав почти 495 тысяч автомобилей Model 3/Y, Model S/X плюс Cybertruck.

За весь 2023 год Tesla поставила 1 808 581 автомобиль и произвела 1 845 985 автомобилей.

Но автопроизводитель из Шэньчжэня продал за III квартал 526 409, с ростом на 22%.

"Продажи BYD выросли благодаря растущему спросу на электромобили в Китае и скидкам, которые она предложила отечественным покупателям автомобилей, — сказал Гао Шэнь, независимый аналитик из Шанхая. - Новый титул крупнейшего в мире производителя электромобилей укрепит его имидж ведущего мирового игрока в преобразовании автомобильной промышленности".

Компания, контролируемая миллиардером Ван Чуаньфу, поставила в общей сложности 1,86 миллиона электромобилей в прошлом году. Большинство из них в материковом Китае.

В настоящее время два из каждых пяти автомобилей, продаваемых на материке, являются электромобилями, а продажи электромобилей в Китае - крупнейшем в мире рынке таких автомобилей - составляют около 60% от общемирового объема.

Швейцарский банк UBS прогнозирует, что автомобили китайского производства, пользующиеся более быстрыми темпами электрификации на крупнейшем в мире рынке автомобилей и электромобилей, будут контролировать 33% мирового рынка к 2030 году по сравнению с 17% в 2022 году.