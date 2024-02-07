Китай на три дня закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном

Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать три дня, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Пункты будут закрыты с 9 по 11 февраля 2024 года. Это связано с празднованием Весны в КНР.

"С 9 по 11 февраля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в сообщении ведомства.

При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

В КГД попросили перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.