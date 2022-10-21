Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Фото: dw.com

Суд Нью-Йорка решил, что у актёра Энтони Рэппа нет убедительных доказательств, что более 30 лет назад Кевин Спейси совершил в его отношении действия сексуального характера.

Суд Нью-Йорка оправдал голливудского актёра Кевина Спейси, известного ролями в фильме "Красота по-американски" и сериале "Карточный домик", в рамках гражданского процесса по делу о сексуальных домогательствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Иск против Спейси подал 50-летний актер Энтони Рэпп, снимающийся в телесериале "Звёздный путь: Дискавери". По словам Рэппа, в 1986 году, когда ему было 14 лет, во время вечеринки в доме Спейси на Манхеттене тот схватил его за ягодицы, а потом взял на руки, положил на кровать и улёгся сверху. Рэпп требовал от Спейси компенсации за эти действия в размере 40 миллионов долларов.