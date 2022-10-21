open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах
dw.com Сегодня, 12:39
74
Фото: dw.com

Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Суд Нью-Йорка решил, что у актёра Энтони Рэппа нет убедительных доказательств, что более 30 лет назад Кевин Спейси совершил в его отношении действия сексуального характера.

Суд Нью-Йорка оправдал голливудского актёра Кевина Спейси, известного ролями в фильме "Красота по-американски" и сериале "Карточный домик", в рамках гражданского процесса по делу о сексуальных домогательствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Иск против Спейси подал 50-летний актер Энтони Рэпп, снимающийся в телесериале "Звёздный путь: Дискавери". По словам Рэппа, в 1986 году, когда ему было 14 лет, во время вечеринки в доме Спейси на Манхеттене тот схватил его за ягодицы, а потом взял на руки, положил на кровать и улёгся сверху. Рэпп требовал от Спейси компенсации за эти действия в размере 40 миллионов долларов.

Когда Рэпп впервые озвучил свои обвинения в 2017 году, Спейси заявил, что не помнит, чтобы совершал подобное. Однако если это правда, добавил тогда известный актёр, то он должен принести Энтони Рэппу "самые искренние извинения за то, что можно назвать совершенно несоответствующим поведением в пьяном виде". Уже в ходе судебного процесса Спейси решительно заявил, что к юноше на вечеринке не домогался, а извинения принёс по совету своих агентов. В итоге присяжные решили, что Рэпп не может подкрепить свои обвинения убедительными доказательствами.

Изданием напоминает, что в 2017 году обвинения Рэппа стали поводом для Спейси совершить каминг-аут и  заявить публично, что он всю жизнь был бисексуалом, а теперь предпочитает мужчин. Впоследствии ещё более 10 человек обвинили актёра в сексуальных домогательствах, из-за чего его уволили из "Карточного домика" и вырезали все сцены с ним из фильма "Все деньги мира". Кроме того, Международная академия телевизионных наук и искусств  решила не вручать Спейси премию "Эмми" в 2017 году.

В 2019 году прокуратура американского штата Массачусетс сняла со Спейси одно из обвинений в сексуальных домогательствах. Решение было принято в связи с отказом 21-летнего мужчины, выступавшего истцом, давать показания. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#шоу-бизнес #суд #домогательства
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:39
74
Поделитесь:
Наверх