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"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и ещё трёх городов

Сегодня, 08:24
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 08:24
Сегодня, 08:24
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 7 мая ожидаются в  Актобе, Алматы и ночью в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что во вторник  в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики сообщали, какой будет погода на праздники в Казахстане.

 

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