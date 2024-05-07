"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и ещё трёх городов
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 7 мая ожидаются в Актобе, Алматы и ночью в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что во вторник в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики сообщали, какой будет погода на праздники в Казахстане.
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