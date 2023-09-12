Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно обучиться IT-специальностям

Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно обучиться и получать новые навыки для дальнейшего трудоустройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

Обучение организовано в рамках проекта "Серебряный возраст" на платформе Skills Enbek.

На платформе Skills Enbek имеется вкладка "Серебряный возраст" с перечнем всех доступных курсов. На данный момент предоставлено более 100 курсов по направлениям маркетинга, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства, финансов, образования и социального обслуживания.

В сфере IT есть такие курсы:

- Motion design;

- UI/UX design;

- создание сайтов с нуля;

- программирование на Java для начинающих;

- android-разработчик приложений.

Граждане могут выбрать язык обучения и комфортный принцип подачи материала, также имеется возможность отслеживания прогресса обучения.

Для пользователей предусмотрена выдача сертификата об освоении навыка, который автоматически будет отражён в резюме на электронной бирже труда (enbek.kz) с переносом всех полученных навыков. Работодатель при поиске работников увидит у соискателя в резюме сертификаты и приобретённые навыки.

По данным Минтруда, в ближайшее время планируется расширение линейки предоставленных курсов посредством сотрудничества с ведущими вузами в рамках проекта "Серебряный университет".