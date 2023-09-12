Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно обучиться IT-специальностям
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Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно обучиться и получать новые навыки для дальнейшего трудоустройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.
Обучение организовано в рамках проекта "Серебряный возраст" на платформе Skills Enbek.
На платформе Skills Enbek имеется вкладка "Серебряный возраст" с перечнем всех доступных курсов. На данный момент предоставлено более 100 курсов по направлениям маркетинга, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства, финансов, образования и социального обслуживания.
В сфере IT есть такие курсы:
- Motion design;
- UI/UX design;
- создание сайтов с нуля;
- программирование на Java для начинающих;
- android-разработчик приложений.
Граждане могут выбрать язык обучения и комфортный принцип подачи материала, также имеется возможность отслеживания прогресса обучения.
Для пользователей предусмотрена выдача сертификата об освоении навыка, который автоматически будет отражён в резюме на электронной бирже труда (enbek.kz) с переносом всех полученных навыков. Работодатель при поиске работников увидит у соискателя в резюме сертификаты и приобретённые навыки.
По данным Минтруда, в ближайшее время планируется расширение линейки предоставленных курсов посредством сотрудничества с ведущими вузами в рамках проекта "Серебряный университет".
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