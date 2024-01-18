Казахстанцы стали чаще ездить на поездах

Количество проданных ЖД билетов в Казахстане увеличилось на 750 тысяч в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По информации КТЖ, около 19 млн билетов для проезда в пассажирских поездах было продано в 2023 году, что на более 750 тыс. больше, чем в 2022 году.

При этом доля онлайн-продажи составила 77%.

Приобрести электронный билет без комиссии можно на сайте bilet.railways.kz. Также здесь можно воспользоваться услугой "Лист ожидания", которая позволяет пассажиру при отсутствии билета в свободной продаже встать в очередь и в случае появления освободившегося места выкупить проездной документ.

В 2023 году через "Лист ожидания" было продано более 170 тыс. билетов.