Казахстанцы стали чаще ездить на поездах
Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
97Фото: Baigenews.kz
Количество проданных ЖД билетов в Казахстане увеличилось на 750 тысяч в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По информации КТЖ, около 19 млн билетов для проезда в пассажирских поездах было продано в 2023 году, что на более 750 тыс. больше, чем в 2022 году.
При этом доля онлайн-продажи составила 77%.
Приобрести электронный билет без комиссии можно на сайте bilet.railways.kz. Также здесь можно воспользоваться услугой "Лист ожидания", которая позволяет пассажиру при отсутствии билета в свободной продаже встать в очередь и в случае появления освободившегося места выкупить проездной документ.
В 2023 году через "Лист ожидания" было продано более 170 тыс. билетов.
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