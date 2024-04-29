Казахстанцы смогут контролировать качество строительства и ремонта дорог

Министерство транспорта и "КазАвтоЖол" объявили о запуске широкомасштабного проекта "Народный контроль", передаёт BaigeNews.kz.

"29 апреля стартует широкомасштабный проект "Народный контроль". Он направлен на активное взаимодействие всех заинтересованных сторон для повышения качества автодорожных объектов в РК. Цель проекта заключается в том, что каждый житель страны может присоединиться к общественному контролю за строящимися дорогами республиканского значения. Министерство транспорта обеспечивает оперативное реагирование на обнаруженные проблемы и недостатки, проводя их устранение в кратчайшие сроки", - сообщили в ведомстве.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо оставить заявку, позвонив на бесплатный номер колл-центра 1403. При регистрации потребуется указать ФИО, контактные данные, а также область и пункт проживания.

Графики выездов на объекты можно увидеть на официальном сайте АО "НК "КазАвтоЖол".