Казахстанцы отправили в чат-боты более 100 сообщений о деятельности незаконных интернет-казино

В чат-боты Министерства туризма и спорта РК с ноября 2023 года поступило более 100 обращений о нелегальных интернет-казино и букмекерах, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в министерстве, полученную информацию передают в органы правопорядка для правовой оценки, изучения и проведения проверки в отношении организаторов и бенефициаров данных нелегальных сетевых ресурсов.

Напомним, в ноябре 2023 года министерство запустило чат-боты в мессенджерах Telegram (https://t.me/stop_online_casino_bot) и WhatsApp (+7 707 9071507). В них казахстанцы могут направить ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей с признаками онлайн-казино, незаконных букмекерских контор, организации противоправной лотереи и иных видов нелегальных розыгрышей и их рекламы. Также в ботах можно направить в оперативном порядке информацию об организации незаконного игорного бизнеса "на земле" вне специально отведенных игорных зон и без соответствующих лицензий.

Кроме того, министерство совместно с правоохранительными органами и уполномоченным органом в сфере информации на постоянной основе проводит мероприятия по борьбе с распространением противоправного контента в сети интернет по линии информационной системы "Кибернадзор".

Отмечается, что за 2023 год в "Кибернадзор" внесено 8284 материалов с признаками деятельности интернет-казино, из которых по итогам изучения содержания заблокировано 4459 сайтов.