Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации в Испании

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сумел пробиться в финал квалификации "Челленджера" на Тенерифе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Кукушкин одержал уверенную победу 6:2, 6:2 над экс-первой ракеткой Грузии Николозом Басилашвили.

Следующим соперником нашего ветерана станет француз Лоран Локоли