Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации в Испании
Сегодня, 23:21
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Сегодня, 23:21Сегодня, 23:21
51Фото: sportplus.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сумел пробиться в финал квалификации "Челленджера" на Тенерифе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Кукушкин одержал уверенную победу 6:2, 6:2 над экс-первой ракеткой Грузии Николозом Басилашвили.
Следующим соперником нашего ветерана станет француз Лоран Локоли