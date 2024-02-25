  • 25 Февраля, 23:37
  • BAIGENEWS

Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации в Испании

Сегодня, 23:21
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sportplus.kz Сегодня, 23:21
Сегодня, 23:21
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Фото: sportplus.kz

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сумел пробиться в финал квалификации "Челленджера" на Тенерифе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Кукушкин одержал уверенную победу 6:2, 6:2 над экс-первой ракеткой Грузии Николозом Басилашвили.

Следующим соперником нашего ветерана станет француз Лоран Локоли

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