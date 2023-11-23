Казахстанский боксер высказался о бое с чемпионом мира
Сегодня, 03:30
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Сегодня, 03:30Сегодня, 03:30
81Фото: sport.kz
Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своем инстаграме высказался о потенциальном бое с Джермаллом Чарло, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Чарло? Я могу легко его нокаутировать!
Если будет бой с Чарло, ни у кого не будет вопроса „Может ли Жанибек его выиграть?“.
В крайнем случае будет только вопрос „В каком раунде и каким ударом Qazaq style нокаутирует его?“.
Я сейчас на своем пике! Прямо сейчас ни один боксер не имеет шансов против Qazaq style!", — написал Алимханулы.
Отметим, что американский боксер Джермалл Чарло является чемпионом мира по версии WBC.
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