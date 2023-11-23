Казахстанский боксер высказался о бое с чемпионом мира

Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своем инстаграме высказался о потенциальном бое с Джермаллом Чарло, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Чарло? Я могу легко его нокаутировать!

Если будет бой с Чарло, ни у кого не будет вопроса „Может ли Жанибек его выиграть?“.

В крайнем случае будет только вопрос „В каком раунде и каким ударом Qazaq style нокаутирует его?“.

Я сейчас на своем пике! Прямо сейчас ни один боксер не имеет шансов против Qazaq style!", — написал Алимханулы.