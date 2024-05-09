Казахстанские "классики" не смогли завоевать олимпийские квоты в Стамбуле

Команда Казахстана по греко-римской борьбе осталась без олимпийских квот на мировом отборочном турнире в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Сборной страны необходимо было добрать две недостающие путевки. Однако эта задача не была выполнена.

В весе до 67 килограммов Динмухаммед Кошкар дошел до 1/4 финала. В этом раунде он проиграл Рамазу Зоидзе из Грузии.

Юсуф Мациев (до 97 килограммов) потерпел поражение в первой же схватке от немца Лукаса Лазогианиса.

Добавим, что квоты в Стамбуле получат те борцы, которые станут финалистами, а также лучшие по итогам схваток между обладателями третьих мест.

На данный момент у казахстанских "классиков" четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.