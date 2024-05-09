Казахстанские "классики" не смогли завоевать олимпийские квоты в Стамбуле
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Команда Казахстана по греко-римской борьбе осталась без олимпийских квот на мировом отборочном турнире в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Сборной страны необходимо было добрать две недостающие путевки. Однако эта задача не была выполнена.
В весе до 67 килограммов Динмухаммед Кошкар дошел до 1/4 финала. В этом раунде он проиграл Рамазу Зоидзе из Грузии.
Юсуф Мациев (до 97 килограммов) потерпел поражение в первой же схватке от немца Лукаса Лазогианиса.
Добавим, что квоты в Стамбуле получат те борцы, которые станут финалистами, а также лучшие по итогам схваток между обладателями третьих мест.
На данный момент у казахстанских "классиков" четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.
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