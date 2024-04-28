Казахстанские фехтовальщики не смогли завоевать квоту в первый день турнира в ОАЭ
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
115Фото: НОК РК
В Фуджейре (ОАЭ) стартовал азиатский квалификационный турнир по фехтованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
По итогам первого дня соревнований казахстанские спортсмены не смогли отобраться на Олимпийские игры.
В фехтовании на саблях Артём Саргсян уступил сопернику в четвертьфинале, а Софья Актаева проиграла в финале.
Следует отметить, что в азиатском региональном отборочном турнире квота предоставляется только тем спортсменам, котоые завоюют "золото".