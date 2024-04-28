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Казахстанские фехтовальщики не смогли завоевать квоту в первый день турнира в ОАЭ

Сегодня, 15:22
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НОК РК Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: НОК РК

В Фуджейре (ОАЭ) стартовал азиатский квалификационный турнир по фехтованию,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК. 

По итогам первого дня соревнований казахстанские спортсмены не смогли отобраться на Олимпийские игры.

В фехтовании на саблях Артём Саргсян уступил сопернику в четвертьфинале, а Софья Актаева проиграла в финале.

Следует отметить, что в азиатском региональном отборочном турнире квота предоставляется только тем спортсменам, котоые завоюют "золото".

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