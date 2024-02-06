Казахстанская теннисистка сотворила сенсацию на турнире в Индии

Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева в дуэте с представительницей Южной Кореи Пак Сохён успешно стартовала на турнире в Мумбаи в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Куламбаева и Пак Сохён встретились с итальянками Анжеликой Морателли и Камиллой Розателло и победили их в двух сетах — 7:6, 6:2.

В четвертьфинале Куламбаева и Пак Сохён сыграют с победителями матча Полина Кудерметова (Россия) / Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Валентини Грамматикопулу (Греция) / Дарья Семенистая (Латвия).