Казахстанская теннисистка сотворила сенсацию на турнире в Индии
Сегодня, 10:40
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Сегодня, 10:40Сегодня, 10:40
163Фото: sports.kz
Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева в дуэте с представительницей Южной Кореи Пак Сохён успешно стартовала на турнире в Мумбаи в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала Куламбаева и Пак Сохён встретились с итальянками Анжеликой Морателли и Камиллой Розателло и победили их в двух сетах — 7:6, 6:2.
В четвертьфинале Куламбаева и Пак Сохён сыграют с победителями матча Полина Кудерметова (Россия) / Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Валентини Грамматикопулу (Греция) / Дарья Семенистая (Латвия).
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