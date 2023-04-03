Казахстанская гимнастка стала призёром Кубка мира

Фото: olympic.kz

В столице Болгарии, городе София, завершился этап кубка мира по художественной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу Казахстанской федерации гимнастики в Instagram.

Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева выступила в финалах упражнений с лентой, мячом и буллавами. По итогам финала Эльжана Таниева заняла второе место с результатом 30.900 балла.

В лучшей тройке оказались спортсменка из Узбекстана Тахмина Икромова и Барбара Домингос из Бразилии.

Ранее Эльжана Таниева стала третьей на Гран-при в Марбелье (Испания) и завоевала бронзовую медаль.