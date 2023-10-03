Казахстанку оштрафовали за пребывание дочери в ночное время в кафе
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Павлодарка заплатила штраф за пребывание дочери в кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, 38-летняя горожанка допустила, что её 16-летняя дочь без сопровождения законных представителей в ночное время сидела в кафе.
В отношении матери полицейские составили административный протокол по части первой статьи 442 КРКоАП – "Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра".
"Ей грозит штраф в размере трех месячных расчетных показателей – 10350 тенге. Администрация кафе также не избежала ответственности. Владельца кафе накажут по части первой статьи 132 КРКоАП. Ему грозит штраф от десяти до пятидесяти месячных расчетных показателей", - пишет издание.
В полиции напомнили, несовершеннолетние в вечернее время могут находиться на улице и в развлекательных заведениях без законных представителей только до определенного времени. За нарушение несут наказание как родители, так и владельцы заведения.
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