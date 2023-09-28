Чуть не побили мировой рекорд: Асем Орынбай и Эдуард Ещенко рассказали о победе на Азиаде

На стрельбище в спортивном центре Fuyang Yinhu в Ханчжоу 28 сентября произошло сразу два радостных события. Пока в закрытом тире золотую медаль выигрывала Зухра Ирназарова в пулевой стрельбе на 10 километров по движущейся мишени, на открытом воздухе команда Казахстана в составе Асем Орынбай и Эдуард Ещенко бились за "золото" в миксте в стендовой стрельбе со сборной Кувейта. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, как наша сборная едва не побила рекорд мира.

Соревнования в стендовой стрельбе проходят на открытом воздухе, а потому присутствует фактор погодных условий. На улице аккурат в момент соревнования подул легкий ветерок, но, как позже скажет Асем Орынбай, он не доставил ей проблем.

Начался финал с технической заминки – тарелочки не хотели вылетать из хранилища. После 10-минутной паузы техника заработала, и можно было начинать "перестрелку" за золото Азиады в миксте.

Соперники у Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко были серьезные. За команду Кувейта, например, выступал четырехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр. Но это не испугало, а наоборот, мотивировало команду Казахстана, да так, что наши соотечественники не только выиграли золотую медаль, но в итоге едва не побили мировой рекорд в этом упражнении.

30-летняя Асем Орынбай после победного выстрела не могла сдержать радостных эмоций.

"Настроение замечательное, результаты бешеные. Наш суммарный результат сегодня в миксте был на уровне чемпионата мира, 148-149. Нам, чтобы побить мировой рекорд, не хватило одной точной мишени. Считаю, что сегодня все было шикарно. Я очень счастлива, что теперь у меня два командных золота и личная бронза. На бронзе немного расстроилась вчера, но сегодня счастлива золотой награде", - призналась Асем Орынбай.

Спортсменка отмечает, что перед микстом настраивала себя и партнера только на золото, чтобы вновь заиграл гимн Казахстана и поднялся флаг нашей страны.

"В миксте в ските наш дуэт уже проявлял себя на чемпионате мира, мы брали бронзовую медаль, поэтому настрой на Азиаду был самый серьезный, задачей минимум было серебро, но все же думали о золоте, пусть даже соперниками в финале были очень выдающиеся спортсмены, призеры Олимпиады. Ощущение, что будет золото, появилось у нас, когда после второго круга соперники допустили много ошибок, но в тоже время, я понимала, что расслабляться нельзя", - призналась Асем Орынбай.

По признанию Асем, команда была готова к погодным условиям Ханчжоу, где воздух влажный и очень теплый.

"Для нас это хорошо, небольшой ветерок, как сегодня, тоже хорошо, а вот если бы пошел дождь или ветер был бы сильнее, то это стало бы помехой. В целом мы уже знали, какая будет погода, и исходя из этого строили нашу подготовку", - сказала Асем.

Орынбай говорит, что с Эдуардом у них взаимопонимание хорошее, вместе тренируются в Алматинской области, друг другу поднимают настроение, поддерживают.

Вся ответственность на мужчине.

23-летний Эдуард Ещенко не может похвастать медалью Азиады в личном турнире. Но это не помешало ему собраться и в миксте выступить выше всяких похвал.

"Морально, конечно, в команде выступать сложнее. В миксте мужчина стреляет первым, на нем двойная ответственность, и я понимаю, что если промажу, то партнерша может сбиться, и поэтому держишься до конца, пытаешься не допускать ошибок. Ответственности больше, не только за себя, но и за партнершу. Но, конечно, даже в команде ты выходишь один на стрельбище, поэтому, если индивидуально не готов, то уже всем будет сложно, не только тебе", - признался Эдуард.

Для него золотая медаль Азиады – вторая по сложности после бронзы чемпионата мира, но он признает, что на Азиаде было непросто выиграть.

Примечательно, что Эдуард в жизни носит очки, но как признается сам спортсмен, люди даже с плохим зрением могут заниматься стрельбой и выигрывать соревнования. Дело в том, что в стрелковые очки вставляется специальная ставка для зрения с соответствующими диоптриями, и спортсмен видит все отлично. Впрочем, с таким оборудованием бывают трудности, как, например, в Ханчжоу, из-за климата.

"Тяжело было по погоде, сильно запотевали стекла, приходилось протирать постоянно, немного отвлекает, но терпимо. В целом, финал прошел напряженно, промазали больше, чем могли, но попали столько, сколько нужно для победы", - констатировал Ещенко.

Олимпийские шансы

Чтобы Асем Орынбай и Эдуард Ещенко могли выступить в миксте в ските на Олимпийских играх-2024 в Париже, они должны пробиться на эту Олимпиаду каждый в индивидуальном зачете. Сделать это можно уже на ближайшем старте – чемпионате Азии в октябре.

"Надо попасть в Топ-2, чтобы получить лицензию. Будем готовиться. И если и я, и Асем, возьмем лицензии в индивидуальных соревнованиях, то обязательно выступим в миксте и поборемся за медаль. Я всегда стараюсь выступать на золото, что в личном, что в командном зачете", - заключил спортсмен.

Фото: Альберт Ахметов.