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Phuket Info Center Сегодня, 04:32
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Сегодня, 04:32
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Фото: Phuket Info Center

Казахстанец оказался в числе туристов, попавших в аварию на катере в Таиланде

Около 30 иностранных туристов получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщает в среду информационный центр администрации провинции Пхукет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости. 
 
Катер, на котором находились 33 иностранных туриста и четыре члена экипажа, во второй половине дня в среду возвращался на Пхукет с соседних островов. На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины.
 
Шестеро из находившихся в катере людей, в том числе четыре россиянина и два гражданина Таиланда получили относительно тяжелые травмы, еще 13 человек – травмы средней тяжести, и 18 человек – легкие травмы. Два человека – один гражданин Таиланда и один гражданин Казахстана не пострадали, говорится в сообщении.
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Сегодня, 04:32
57
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