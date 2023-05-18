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57Фото: Phuket Info Center
Казахстанец оказался в числе туристов, попавших в аварию на катере в Таиланде
Около 30 иностранных туристов получили травмы различной степени тяжести в аварии быстроходного катера у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщает в среду информационный центр администрации провинции Пхукет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Катер, на котором находились 33 иностранных туриста и четыре члена экипажа, во второй половине дня в среду возвращался на Пхукет с соседних островов. На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины.
Шестеро из находившихся в катере людей, в том числе четыре россиянина и два гражданина Таиланда получили относительно тяжелые травмы, еще 13 человек – травмы средней тяжести, и 18 человек – легкие травмы. Два человека – один гражданин Таиланда и один гражданин Казахстана не пострадали, говорится в сообщении.
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