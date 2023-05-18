Казахстанец оказался в числе туристов, попавших в аварию на катере в Таиланде

Катер, на котором находились 33 иностранных туриста и четыре члена экипажа, во второй половине дня в среду возвращался на Пхукет с соседних островов. На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины.