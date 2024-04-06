Казахстан завоевал 18 золотых медалей на международном турнире по боксу

В Туркестане прошел молодежный турнир по боксу памяти Бекзата Саттарханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Медали были разыграны в тринадцати весовых категорий у юношей и в шести — у девушек. Казахстанские боксеры завоевали восемнадцать золотых медалей из девятнадцати: единственным иностранным спортсменом, выигравшим "золото", стала кыргызстанка Медина Абылдаева.

У Казахстана на высшую ступень пьедестала поднялись: у юношей — Биржан Нурымбетов (48 кг), Диас Берикбай (51 кг), Бахтияр Аскертаев (54 кг), Ерадил Узакбай (57 кг), Галымжан Ермекбаев (60 кг), Ахмет Усен (63,5 кг), Асылхан Кошербай (67 кг), Ризат Турсынбек (71 кг), Арлан Кеншилик (75 кг), Руслан Динеуов (80 кг), Имран Динишев (86 кг), Даулет Данияр (92 кг) и Салауат Тилекбай (+92 кг); у девушек — Елянур Турганова (50 кг), Лия Абдуллаева (54 кг), Мадина Манаткызы (60 кг), Аяулым Есбосынова (66 кг) и Шугыла Налибай (75 кг).