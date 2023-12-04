Казахстан взял четыре "золота" на юниорском чемпионате мира по боксу
Сегодня, 19:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:10Сегодня, 19:10
115Фото: sports.kz
Казахстанский боксёр Нурасыл Тулебек успешно провёл финальный поединок на юниорском чемпионате мира-2023 по боксу в Ереване (Армения), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В весовой категории до 54 килограммов Тулебек встретился с индийцем Джатином и победил его раздельным решением судей - 4:1.
Таким образом, Нурасыл принёс Казахстану четвёртое "золото" мирового первенства.
3 декабря чемпионами у девушек стали Аяжан Сыдык (54 кг), Толганай Касымхан (60 кг) и Айсулу Мухит (66 кг).
Отметим, что Казахстан был представлен в финале чемпионата мира четырьмя боксерами, и все они закончили выступление на турнире с наградами высшей пробы.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым