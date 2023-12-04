Казахстан взял четыре "золота" на юниорском чемпионате мира по боксу

Казахстанский боксёр Нурасыл Тулебек успешно провёл финальный поединок на юниорском чемпионате мира-2023 по боксу в Ереване (Армения), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Тулебек встретился с индийцем Джатином и победил его раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом, Нурасыл принёс Казахстану четвёртое "золото" мирового первенства.

3 декабря чемпионами у девушек стали Аяжан Сыдык (54 кг), Толганай Касымхан (60 кг) и Айсулу Мухит (66 кг).

Отметим, что Казахстан был представлен в финале чемпионата мира четырьмя боксерами, и все они закончили выступление на турнире с наградами высшей пробы.