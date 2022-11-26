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"Казахстан вступает в новую эпоху своего развития" — Токаев
Касым-Жомарт Токаев, выступая на на торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, отметил, что Казахстан вступает в новую эпоху своего развития, передаёт BaigeNews.kz.
"Этот год был особенно важным для нашего народа. Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни".
Президент отметил, что прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив.
"Благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами. Прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе.
Мы непременно доведём начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение".
Напомним, что президентские выборы состоялись 20 ноября. За Токаева проголосовали более шести миллионов казахстанцев, или 81,31 процента граждан страны.
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