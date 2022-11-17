Казахстан возьмёт в долг 345 миллионов евро у МБРР

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Парламент Казахстана поддержал увеличение долга правительства. Кабмин займёт у Международного банка реконструкции и развития 345,7 миллиона евро, передаёт BaigeNews.kz.

Сенаторы на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".

"Соглашение о займе на сумму 345,7 миллиона евро подписано 24 августа. Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета. Средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе, направленные на социальные и другие приоритетные цели. Заем предоставляется Казахстану со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5 года льготного периода. Ставка вознаграждения составляет 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование 0,25% за неосвоенную сумму займа", - сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Он отметил, что обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, что общий размер внешнего долга Казахстана, по данным Национального банка, составляет 164,2 миллиарда долларов.