Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз

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Министертво сельского хозяйства Казахстана приостановило запрет на вывоз лука репчатого с территории страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом, с 8 апреля по 28 апреля 2023сгода приказом введены квоты на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 тысяч тонн.

На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.

"Распределение объемов квот на вывоз товаров с территории Казахстана осуществляется в ИС ЕАСУ автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 15-08/590", — отметили в МСХ.

Напомним, временный запрет на вывоз лука из Казахстана ввели 30 января этого года. Это было сделано, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на эту овощную культуру. Ажиотажный спрос на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане — одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики.

В прошлом месяце в министерстве сельского хозяйства заявили, что планируют отменить запрет на эскпорт репчатого лука, но разрешить его ограниченный вывоз.