В Казахстане хотят разрешить экспорт лука по квотам

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В министерстве сельского хозяйства планируют частично отменить запрет на эскпорт репчатого лука, но разрешить ограниченный вывоз овоща. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

"Ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 тонн", - говорится в документе.

В правилах распределения квот уточняется, что распределение их объёмов осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture" автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов.

"После введения в действие настоящих правил формируется количественный лимит объёма квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составляет 500 тонн. Распределение объёмов квот на вывоз товара с территории РК осуществляется в ИС ЕАСУ по очередности согласно дате и времени поступления заявлений на получение фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за пределы РК. Распределение объёма квоты на вывоз товара с территории страны между заявителями осуществляется до полного исчерпания объёма квоты по товару", - указывается в правилах.

Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования и действует по 28 апреля 2023 года.

Напомним, в январе Казхастан приостановил экспорт лука на три месяца. Это было сделано, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на овощ. Ажиотажный спрос на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - одного из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики.