Казахстан разработал предложения по дальнейшему развитию ЕАЭС

Планы по дальнейшему развитию интеграционных процессов в ЕАЭС обсуждены на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Заседание прошло в армянском городе Цахкадзор. Участие приняли также главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

В рамках своего выступления Смаилов напомнил, что приближается десятилетие с момента учреждения Евразийского экономического союза. За это время проделана сложная работа по формированию правовой базы, настройке единых режимов регулирования внешней торговли и созданию бесшовной внутренней торговли.

По словам главы правительства РК, благодаря общим усилиям ЕАЭС продолжает раскрывать свой потенциал, что доказывает эффективность евразийской интеграции.

Вместе с тем, Алихан Смаилов подчеркнул, что необходимо неукоснительно следовать целям и задачам, которые ставились при формировании союза. И крайне важно, чтобы народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС ощущали конкретную пользу от интеграции.

Именно по этой причине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании высшего Евразийского экономического совета в мае 2023 года говорил о необходимости проведения комплексного анализа права ЕАЭС.

"Он будет отражать основные итоги и достижения союза, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. Комиссия уже начала подготовку доклада. Мы надеемся, что он будет развёрнутым и объективным, с конкретными причинами нереализации отдельных договоренностей", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что для планирования новых горизонтов интеграции необходимо чёткое понимание текущей ситуации.

"Евразийский экономический союз проходит стадию взросления. Считаем необходимым не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер. Такая практика может привести к созданию "колоса на глиняных ногах". Именно доклад позволит нам определить текущее положение дел в союзе, провести работу над ошибками и наметить контуры развития экономической интеграции на ближайшую перспективу", — отметил он.

Как подчеркнул Алихан Смаилов, Казахстан видит развитие евразийского экономического проекта, в основе которого лежит экономический прагматизм. В этой связи республика подготовила свой проект декларации, отражающий пути дальнейшего развития ЕАЭС.

Так, Казахстан заинтересован в укреплении промышленности и агропромышленного комплекса через реализацию взаимовыгодных кооперационных проектов, усилении транспортно-логистического сотрудничества и создании общего финансового рынка. Кроме того, РК обозначает важность развития Евразийской экономической комиссии и института государств-наблюдателей, а также сотрудничества с заинтересованными иностранными государствами.

В заключение премьер-министр РК отметил, что для совершения качественного экономического рывка необходима устойчивая основа.

"Казахстан настроен на активную работу в поиске новых источников роста, укреплении наших взаимоотношений и решении общих экономических вызовов. Уверен, что совместными усилиями мы выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию качественного развития", — подытожил Алихан Смаилов.