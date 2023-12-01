Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Дубае, где сделал несколько важных заявлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"По мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода. Мы также активно поддерживаем частные "зелёные" инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии. Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления.

"Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путём реализации в Казахстане первого в регионе Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнёров оказать конкретную поддержку", - сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил, что в более широком смысле мы надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ.

"Но финансирование – это только первое препятствие. Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии всё равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведёт к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима. Например, мы призываем выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря - некогда четвёртого по величине внутреннего водоема в мире. Казахстан примет председательство в Фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнёров к решению этой проблемы. Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического Саммита "Единая вода" на полях следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Основываясь на успешных результатах COP28, президент Казахстана пригласил участвующие государства на Международный форум Астана в июне 2024 года. Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29.