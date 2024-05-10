Казахстан отозвал заявку на проведение ЧМ по хоккею 2028 года

Казахстан не будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.

Ранее в феврале Казахстанская федерация хоккея подавала заявку на проведение ЧМ по хоккею в двух городах страны – Астане и Алматы. Презентация заявки должна была быть представлена на ежегодном конгрессе ИИХФ 23-24 мая в Праге.

Ранее Казахстан участвовал в борьбе за проведение чемпионата мира 2027 года, в которой победу одержала заявка Германии. Фаворитом в борьбе за проведение ЧМ 2028 года является Франция. По планам, матчи должны принять Париж и Лион.

В 2019 году Казахстан совместно с Эстонией принимал этап чемпионата мира в первом дивизионе, по итогам которого им удалось перейти в элитный дивизион.