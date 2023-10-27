Казахстан намерен увеличить экспорт товаров в Азербайджан на 300 млн долларов

В Астане министр национальной экономики Алибек Куантыров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в РК Агаларом Атамоглановым. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

По данным ведомства, объём двустороннего товарооборота по итогам 2022 года составил порядка 500 млн долларов. В перспективе данный показатель может быть увеличен до 1 млрд долларов.

Собеседники отметили выгодное расположение обеих стран на важных транспортных коридорах. В рамках ТМТМ отмечается рост более чем в 2 раза по перевалке грузов.

Кроме того, министр подтвердил заинтересованность Казахстана в экспорте отечественной обработанной продукции в Азербайджан. Это более 100 несырьевых товарных позиций на сумму около 300 млн долларов.

В свою очередь, посол сообщил, что Азербайджан готов увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Казахстан. Стороны также рассмотрели перспективы взаимодействия Казахстана и Азербайджана в многосторонних форматах, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

Отдельно речь шла о подготовке к предстоящему форуму СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии). Мероприятие состоится в ноябре 2023 года в Баку.