Казахстан и Таиланд подпишут новое соглашение о безвизе на 30 дней

Казахстан готовится подписать соглашение между нашей страной и Таиландом об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, передаёт BaigeNews.kz.

МИД нашей страны подготовил соответствующее постановление правительства.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то они должны получить соответствующую визу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 марта.