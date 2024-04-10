Казахстан и Макао договорились о безвизовом режиме

Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев и Секретарь администрации и юстиции Специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

По информации ведомства, документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.

"Данное Соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами. Кроме того, Посол Ш. Нурышев провёл переговоры с Главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и Комиссаром МИД КНР Лю Сянфа", - говорится в сообщении.

В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего "Года туризма Казахстана в Китае".