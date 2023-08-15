Казахские тазы впервые будут представлены на Всемирной выставке собак в ЕС

Две собаки породы тазы из Астаны отправились на самую престижную собачью выставку - Чемпионат мира 2023 года (World Dog Show 2023), который пройдет в рамках генеральной ассамблеи Международной кинологической федерации (FCI) в городе Женева в период с 23 по 27 августа, передает BaigeNews.kz.

Эксперты называют это огромным достижением для казахстанских кинологов. Впервые в истории нашей страны тазы будут принимать участие в выставках, проходящих на территории Европейского союза как самостоятельная порода.

"Возможности участия казахской породы тазы во всемирных выставках в странах ЕС предшествовала серьезная кропотливая работа. Мы провели ряд переговоров с FCI в Бельгии в апреле и мае 2023 года. По обращению СКК, впервые порода "Kazakh Tazy" добавлена в номенклатурный перечень пород Международной кинологической федерации (FCI). Затем мы обратились к швейцарской стороне, как организаторам "World Dog Show-2023". И очень рады, что они поддержали наше предложение и допустили породу на предстоящий Чемпионат", - рассказывает президент Союза кинологов Казахстана (СКК) Бауыржан Серікқали.

Кстати, на заседании генеральной ассамблеи FCI будет рассматриваться вопрос о полноправном членстве СКК в Международной кинологической федерации.