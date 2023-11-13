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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву

Сегодня, 11:45
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева", - сказал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Он также отметил, что Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах. 

Напомним, ранее стало известно, что после продолжительной болезни в Центральной клинической больнице Алматы скончался Болат Назарбаев.

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