Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
236Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева", - сказал пресс-секретарь президента Берик Уали.
Он также отметил, что Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах.
Напомним, ранее стало известно, что после продолжительной болезни в Центральной клинической больнице Алматы скончался Болат Назарбаев.
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