Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева", - сказал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Он также отметил, что Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах.

Напомним, ранее стало известно, что после продолжительной болезни в Центральной клинической больнице Алматы скончался Болат Назарбаев.