Умер Болат Назарбаев
Сегодня, 10:51
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Сегодня, 10:51Сегодня, 10:51
588Фото: ztb.kz
Смерть Болата Назарбаева подтвердили в Центральной клинической больнице Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"13 ноября 2023 года в 09.51 после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев", - сообщили в больнице.
Отметим, в прессе неоднократно появлялась информация о смерти родного брата бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но слухи опровергало близкое окружение. Болат Назарбаев долго болел и пережил инфаркт. 3 ноября его госпитализировали. СМИ писали, что состояние Болата Назарбаева было тяжёлым и нестабильным, наблюдалось ухудшение показателей почечной недостаточности.
В марте Болату Назарбаеву исполнилось 70 лет.
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