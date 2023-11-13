Умер Болат Назарбаев

Смерть Болата Назарбаева подтвердили в Центральной клинической больнице Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"13 ноября 2023 года в 09.51 после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев", - сообщили в больнице.

Отметим, в прессе неоднократно появлялась информация о смерти родного брата бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но слухи опровергало близкое окружение. Болат Назарбаев долго болел и пережил инфаркт. 3 ноября его госпитализировали. СМИ писали, что состояние Болата Назарбаева было тяжёлым и нестабильным, наблюдалось ухудшение показателей почечной недостаточности.

В марте Болату Назарбаеву исполнилось 70 лет.