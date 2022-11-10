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Каракат Абден требует усилить борьбу с синтетическими наркотиками
Кандидат в президенты Каракат Абден требует усилить борьбу с синтетическими наркотиками. Своё видеообращение она опубликовала в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
"Уважаемые казахстанцы! Сейчас ещё одна проблема, которая стала большой опасностью для будущего нации - синтетические наркотики. Они являются настоящей угрозой для здоровья нации. Наркотики отравили умы наших граждан и разрушили их судьбы. Когда мы слышим о наркотиках, мы представляем людей со шприцами, но ситуация усложнилась тем, что сегодня - эпоха синтетических наркотиков за их дешевизну и доступность. Среди наркоманов много молодёжи, есть даже школьники. Статистика вызывает тревогу. Если мы не начнём действовать сегодня, то завтра уже будет поздно. Почему же преобрести наркотики так легко? Куда смотрят компетентные органы?", - задаётся вопросом Каракат Абден на своей странице в Facebook.
Каракат Абден сообщила, что её штаб провёл исследование и выявил за это время несколько Telegram-каналов по продаже синтетических наркотиков. Кандидат в президенты планирует провести встречи с молодежьи и провести разъяснительные беседы.
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