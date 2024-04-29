Камаз-"ковчег": пострадавшие от паводка супруги вместе с котами живут в грузовике

Семейная пара из Петропавловска живет в кабине своего "Камаза". Андрей с супругой и семеро ухоженных домашних котов так ютятся уже больше двух недель. Убегая от большой воды, они нашли пристанище только в автомобиле. При этом сам мужчина отмечает, что помощи не ждет. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с семьей Андрея и узнал почему они отказываются от помощи.

У всех на глазах, но настолько незаметно семья из затопленного микрорайона Подгоры живет с 13 апреля. Тогда большая вода укрыла в себе сотни домов. Андрей, (фамилию свою он называть не стал, в общем как и фотографироваться) с супругой жили на втором этаже двухэтажки. Возможно, их жилье не в воде, но и жить там сейчас невозможно.

Корреспондент редакции встретил кочующую по улицам Петропавловска семью неподалёку от затопленного микрорайона. В десяти минутах от своего дома. Андрей часто ходит проверять, спадает ли уровень воды на улицах. А злополучный вечер субботы вспоминает как страшный сон.

"Я же вообще не хотел уходить. Глину кидал во дворе, насыпь небольшую делал. А потом уже вечером зашёл домой, переоделся. Жена говорит, смотри, вода зашла во двор. Буквально за полторы минуты полностью его скрыла. Конечно, мы мнение поменяли. Начали собираться. Я свой Камаз пока завёл, уже по колено воды было. В сапоги даже набрал. Кое-как завёл машину. Котов своих закидали в кабину. Тут спасатели, наверное, рядом были. Помогали всех эвакуировать. Я бабушку какую-то и других соседей подгорских забрал. Человек восемь. Потом ещё за котами возвращался. Первый раз такое видел. Вода шла ступенью в метр, такая волна была. Думал, снесёт Камаз", - рассказывает Андрей.

Прежде их дом никогда не топила талая вода. Разлив реки ни разу не доходил до двора. Эта весна показала, что быть уверенным, находясь в зоне возможного подтопления, нельзя.

Андрей, не получив помощь своевременно, теперь категорически её отрицает. Наивно полагая, что в течение ближайших дней сможет вернутся домой.

"Не надо нам помогать. Думаю ещё дня два - три и заедем домой. Сегодня ходил туда, смотрел. Вода, вроде, отошла. Мы на Смирново живем. Я последний с улицы выехал. Конечно, мы здесь не постоянно находимся. Ходим в гости, ходим к знакомым и друзьям, чтобы помыться. Не сидеть же здесь в кабине постоянно. А куда? За триста тысяч тенге снимать квартиру? Я сейчас не зарабатываю столько денег. Я лесозаготовитель. Конечно, мы не привыкли в таких условиях жить. Ну а какой выход из этой ситуации? Я не хочу уже никуда, из принципа. Потому что сразу не предоставили помощь. А теперь уже, когда все почти закончилось? Греемся по ночам автономкой. Дорого, конечно, получается", - пояснил Андрей.

Ещё впервые дни скитания мужчина написал заявление на получение единовременной помощи в размере 100 МРП. Но после обещания связаться с ним, чиновники умолкли.

"Сказали, позвонят. А уже сколько времени прошло. Думаю, завтра туда схожу. Первый раз так затопило... Первые дни к этим трубам и другие соседи стекались. А куда им ещё идти? Один друг с семью соседями в однокомнатной квартире ютятся. Другой в рейсе был, на Камазе. Приехал - у него и собаки под водой остались, и имущество. Так вшестером сняли однушку. Собрались по двадцать-тридцать тысяч. Кто-то и общагу впятером снимают. Потому что дорого, задрали цены на аренду жилья. Мы, конечно же, обращались в эвакуационные пункты. В одном меньше 30, в другом около того коек. Но нам места не нашлось", - объясняет собеседник.

Кабина, кузов и рядом проходящие трубы теплотрассы. Вот и все места дислокации семьи. Усложняют ситуацию напуганные домашние питомцы. Семь котов - настоящие любимцы хозяев, ведь Андрей с супругой не смотря ни на что оберегают своих "хвостиков".

Узнав о кочующей семье пострадавших, местные власти планируют встретиться с горожанами и предложить возможную помощь. Согласиться ли Андрей на предлагаемые условия, мы заметим по припаркованному к трубам теплотрассы Камазу, точнее, его отсутствию...

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